気温が上がり、洗濯物の量も増える夏。においや黄ばみをスッキリ落とすためのコツや、夏ならではの干し方の工夫を紹介します。教えてくれるのは、3人の子どもを育てる、クリンネスト1級のせのお愛さん。ちょっとした工夫で、汗や皮脂汚れの多い「夏の洗濯」もぐっとラクになりますよ。におい・黄ばみは「お湯＋粉末洗剤」でつけおき汗や皮脂汚れが増える夏は、洗濯物のにおいや黄ばみが気になる季節です。そんなときは、洗濯前につ