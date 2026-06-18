2年連続最多勝も今季は本調子といえない有原（左／日本ハム）交流戦が終われば、リーグ戦の再開で熱を帯びるプロ野球。各所で巻き起こるさまざまな"異変"を野球評論家・お股ニキ氏が徹底解説する！【緊急報告！ プロ野球「まさかの異変」】【写真】今季はソフトバンクを相手に7試合でマスクをかぶっている田宮（日本ハム）【データ上の最適解のはずが......】パ・リーグ優勝の大本命と目されていた日本ハムが、開幕から波に乗り