投稿を見た人から、「ごめんね、でもかわいい♡ってなるやつｗ」「またたびパウダーで不信感を忘れさせるしかない（笑）」と反応が寄せられているのは、病院から帰ってきた猫ちゃんの光景。病院に連れて行かれたことに衝撃を受けている猫ちゃんの姿は見た人に温かい笑いを届け、表示回数470万回を突破する反響を見せています。

【動画：病院に連れて行かれた猫→家に帰ってきたら……完全に『信用を失った瞬間』】

病院から帰ってきたつきみ君は…

動物病院が苦手な猫ちゃんは少なくありませんが、Xアカウント『つきみねこ』に登場するラガマフィンのつきみ君も、そんな猫ちゃんのひとりだったようです。

ある日、飼い主さんに連れられて外出をしたつきみ君。その行き先はというと…つきみ君の苦手な動物病院！健康に長生きしてもらうためには避けて通れない動物病院ですが、猫ちゃんにとっては、やはり何度行っても慣れない場所のご様子。おうちに帰ってくると、つきみ君はソファの後ろに隠れてしまったといいます。

心の声が聞こえてきそうな表情にキュンとしてしまう人が続出！

おうちに帰ってきてから、ソファの裏に隠れたまま出てこなくなってしまったつきみ君。しかし飼い主さんのことは気になるのか、つきみ君はソファの裏に隠れつつも、たまにソファの陰からチラリと顔を出しては飼い主さんを見つめていたといいます。

そんなつきみ君のお顔をよく見てみると…なんだかショックを受けたような表情で飼い主さんのことを見ていたそう！

心の声が聞こえてきそうなその姿に、なんだか温かな笑いが込み上げてきます。ソファの陰から顔を出すつきみ君の姿を見かけた飼い主さんは、「今日病院に連れて行って信用を失いました」と、どこか寂しそう。

猫ちゃんからの信用と健康に過ごしてほしい気持ちの間で揺らぐ飼い主さんたちから、たくさんの共感の声が寄せられることとなったのでした。

こちらの投稿には、「すごく気持ちが伝わってくるｗ」「君のために行ってるんだよ…って言っても信じないよね」など、たくさんの感想が寄せられることに。「うちも病院に連れて行った日は、私に背中しか見せなかったです（笑）」と、同じ経験をした飼い主さんからの声も届いています。

Xアカウント『つきみねこ』では、そんな表情豊かなつきみ君の姿や、飼い主さんとの普段の仲良しな様子も投稿されていますよ。

つきみ君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「つきみねこ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。