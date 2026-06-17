コードレスで使う場所を選ばない！折りたたんで持ち運べる充電式LEDデスクライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3段階の調色機能と無段階調光機能を備え、勉強や読書、テレワークなどさまざまなシーンで折りたたんでコンパクトに持ち運べるLEDデスクライト「800-LED102W」を発売した。
■コンセントの場所を気にせず使える
800-LED102WはUSB Type-C充電式のコードレス設計を採用している。コンセントの位置に左右されることなく、デスクはもちろん、リビングや寝室など好きな場所で使用できる。電源ケーブルを気にせず設置できるため、テレワークや学習スペースをすっきり保ちたい方にもおすすめだ。必要な場所へ気軽に持ち運べるため、日常のさまざまなシーンで活躍する。
■折りたたみ式で持ち運びも収納もスマート
本製品は折りたたみ構造を採用しており、使用しない時はコンパクトに収納できる。限られたスペースのデスクや棚の上でも邪魔になりにくく、外出先への持ち運びにも便利だ。仕事や勉強の場所を移動することが多い人でも、必要な時にサッと取り出して使用できる。省スペース性と携帯性を両立した設計だ。
■用途に合わせて選べる3段階調色
読書や勉強、パソコン作業など、シーンによって求められる光の色は異なる。本製品は3段階の調色機能を搭載しており、用途や好みに応じて最適な光色を選択できる。時間帯や作業内容に合わせて光環境を整えられるため、より快適な作業空間づくりをサポートする。
■無段階調光でちょうどいい明るさに
周囲の明るさや利用シーンに応じて、無段階で明るさを調整できる。集中したい時にはしっかり明るく、リラックスタイムにはやさしい光に設定するなど、細かな調整が可能だ。読書灯やデスクライトとしてだけでなく、ベッドサイドライトとしても活用でき、生活スタイルに合わせた使い方ができる。
■高演色Ra90で自然な色合いを再現
高演色Ra90に対応しており、照らした物の色を自然に見せることができる。書類や教材の文字が見やすく、趣味や作業時の色確認にも役立つ。また、最大約13時間の連続使用に対応しているため、長時間の学習やテレワークでも安心して使用できる。日々の作業環境を快適にサポートする一台だ。
■製品仕様
■折りたたんでコンパクトに持ち運べるLEDデスクライト「800-LED102W」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を■デジタル家電に関連した記事を読む
・HDMI端子不足を解消！4K対応切替器
・コンセント不要でどこでも使える！約13時間連続点灯のUSB充電式LEDデスクライト
・60〜90秒で高速ウォームアップ！印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーター
・周囲の音が聞こえて安心！充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット
・Insta360初のジンバルカメラ！「Insta360 Luna Ultra」を日本初お披露目
■コンセントの場所を気にせず使える
800-LED102WはUSB Type-C充電式のコードレス設計を採用している。コンセントの位置に左右されることなく、デスクはもちろん、リビングや寝室など好きな場所で使用できる。電源ケーブルを気にせず設置できるため、テレワークや学習スペースをすっきり保ちたい方にもおすすめだ。必要な場所へ気軽に持ち運べるため、日常のさまざまなシーンで活躍する。
■折りたたみ式で持ち運びも収納もスマート
本製品は折りたたみ構造を採用しており、使用しない時はコンパクトに収納できる。限られたスペースのデスクや棚の上でも邪魔になりにくく、外出先への持ち運びにも便利だ。仕事や勉強の場所を移動することが多い人でも、必要な時にサッと取り出して使用できる。省スペース性と携帯性を両立した設計だ。
■用途に合わせて選べる3段階調色
読書や勉強、パソコン作業など、シーンによって求められる光の色は異なる。本製品は3段階の調色機能を搭載しており、用途や好みに応じて最適な光色を選択できる。時間帯や作業内容に合わせて光環境を整えられるため、より快適な作業空間づくりをサポートする。
■無段階調光でちょうどいい明るさに
周囲の明るさや利用シーンに応じて、無段階で明るさを調整できる。集中したい時にはしっかり明るく、リラックスタイムにはやさしい光に設定するなど、細かな調整が可能だ。読書灯やデスクライトとしてだけでなく、ベッドサイドライトとしても活用でき、生活スタイルに合わせた使い方ができる。
■高演色Ra90で自然な色合いを再現
高演色Ra90に対応しており、照らした物の色を自然に見せることができる。書類や教材の文字が見やすく、趣味や作業時の色確認にも役立つ。また、最大約13時間の連続使用に対応しているため、長時間の学習やテレワークでも安心して使用できる。日々の作業環境を快適にサポートする一台だ。
■製品仕様
■折りたたんでコンパクトに持ち運べるLEDデスクライト「800-LED102W」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を■デジタル家電に関連した記事を読む
・HDMI端子不足を解消！4K対応切替器
・コンセント不要でどこでも使える！約13時間連続点灯のUSB充電式LEDデスクライト
・60〜90秒で高速ウォームアップ！印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーター
・周囲の音が聞こえて安心！充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット
・Insta360初のジンバルカメラ！「Insta360 Luna Ultra」を日本初お披露目