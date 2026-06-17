山形県にあるTBS系列の地方局「テレビユー山形」。自社制作番組に力を入れ、地元民から支持されているが、同局の若手女性アナウンサーの大胆すぎる服装がSNSをざわつかせている。注目を集めたのは、佐藤真優（まひろ）アナウンサーが、6月13日、自身のInstagramに投稿した写真。佐藤アナは2024年にテレビユー山形に入社し、2026年で入社3年めの若手アナ。ゴールデンタイムに放送されるバラエティ番組『どすコイやまがた』でMC