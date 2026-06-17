伊東市の田久保真紀前市長の学歴詐称疑惑を巡る事件で、一部容疑で不起訴処分となったことを不当として、刑事告発をした男性が検察審査会に審査の申し立てを行いました。田久保前市長は報道機関に嘘の経歴を伝え公にさせた疑いなど、3つの容疑で追送検されていますが静岡地検は10日、いずれも嫌疑不十分で不起訴処分としていました。このうち、市の広報誌に虚偽の情報を記載させた疑いの不起訴は不当として、告発をしていた男性が1