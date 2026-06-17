多忙なときこそ、インプットを ――古市さんは、ロッテのマーケティング本部 第1ブランド戦略部の部長とのことですが、どんな部署で、部長としてどのような期待役割を担っているのですか。 第1ブランド戦略部では、チョコレート、ビスケット、アイスクリームのブランドマーケティングを担当しています。各ブランドにはブランドマネージャーやブランド担当者がいますので、その