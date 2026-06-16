タレントの王林が6月14日放送の『サンデー・ジャポン』（TBS系）に出演。かねてから公言している「青森県知事になる」という夢についてあらためて言及した。「番組では全国で相次ぐクマ被害を特集。青森県出身の王林さんは、県が運営する『くまログあおもり』を紹介し、《家の近くにも普通にクマが出る》《毎日どこかで目撃情報があるような状態》と地元の現状を説明しました。その流れでMCの爆笑問題・田中裕二さんから《相変わ