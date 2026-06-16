山形県内を訪れた自民党の小林鷹之政調会長に対し、吉村知事はサクランボなど果樹産地の維持に向けた支援を要望しました。自民党の小林鷹之政調会長は6月13日、衆議院県2区選出の鈴木憲和農林水産大臣とともに、寒河江市にある県の園芸農業研究所を訪れました。そして、サクランボ収穫の省力化に向け枝を水平に伸ばした木のほか、実の大きさや色を高精度カメラで選別する最新の機械などを視察しました。吉村知事は小林政調会長と鈴