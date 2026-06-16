小野田紀美経済安全保障担当大臣が2026年6月15日にXを更新。コスプレに関する自身の「捏造」された発言について注意喚起した。

私はコスプレに対してこんな話などしていません

発端となったのはアメリカのトランプ大統領がSNSで人気アニメ「NARUTO -ナルト-」に扮したアニメーション動画を投稿したこと。

これについて小野田大臣は12日の会見で「一般論として申し上げれば、著作権を利用する際は、著作権者の許諾を得て利用することが原則」とし、外交ルートを通じてアメリカにも伝達していることを説明した。

この発言を一部まとめサイトが「コスプレは著作権者の許諾を得て利用することが原則」と紹介した。

小野田大臣はXでまとめサイトのポストを引用し、「私が言っていない発言を『』でまるで私が言っているかのように捏造し、レイヤーさん達の不安を煽ってビューワー数を稼ごうとする者がいる」と指摘。

その上で、「私はコスプレに対してこんな話などしていませんのでご安心ください」とつづった。

ポストには「悪質なまとめサイトですね」「こういうデマは本当に酷い」という声が集まっている。