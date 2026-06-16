タレントのデヴィ夫人（86／本名：ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ）を巡る2つの暴行事件について、東京地検は、今年3月に在宅起訴。注目の初公判が、今月23日、東京地裁で行われる。

デヴィ夫人が問われている罪はどれほどのものなのか。そして、デヴィ夫人の言い分が認められ“無罪”だった場合、芸能界に戻る場所があるのだろうか。（ライター・中原慶一）

デヴィ夫人が起こした2つの事件

事件の概要をざっと振り返っておこう。

最初の事件は、昨年2月に東京都渋谷区内の飲食店で起きたとされる。報道などによれば、デヴィ夫人は自身の事務所に所属していた女性従業員と口論となり、シャンパングラスや食器などを投げつけた疑いが持たれた。

女性に大きなけがはなかったというが、警視庁は暴行容疑で捜査を進めていた。デヴィ夫人側は一貫して暴行行為を否定。従業員との意見対立があったとしている。

2件目は昨年10月、今度は渋谷区内の動物病院で勃発。当時入院していたデヴィ夫人の愛犬が死亡し、デヴィ夫人が病院に駆け付けた際、現場にいた30代の女性マネージャーとの間でトラブルになったという。

警視庁は、デヴィ夫人が女性の胸や腹を殴るなどしてけがを負わせたとして傷害容疑で捜査。報道では女性は全治約2週間の負傷とされていたが、デヴィ夫人側は「愛犬の死に動揺する中で羽交い締めにされ、腕を振り払っただけ」「殴ったり蹴ったりはしていない」と全面的に反論した。

警視庁は両事件について捜査を行い、それぞれ書類送検。その後、東京地検は今年3月30日、飲食店での「シャンパングラス投げつけ事件」（暴行容疑）と、動物病院での「元マネージャー殴打事件」（傷害容疑）についてまとめてデヴィ夫人を在宅起訴した。

デヴィ夫人の場合、2月の「シャンパングラス投げつけ事件」は暴行罪、10月の「元マネージャー殴打事件」は傷害罪の疑いがかけられている。

それぞれの罰則は以下の通りであり、傷害罪のほうが暴行罪よりも刑罰が重い。

暴行罪（刑法208条）2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料 傷害罪（刑法204条）15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

暴行罪と傷害罪とはどう違うのか。さる法律事務所関係者はこう話す。

「一言で言うと、『暴行の結果、ケガをさせたかどうか』で区別されます。

まず、暴行罪は『他人の身体に向けた不法な有形力の行使』を行い、相手がケガをしなかった場合に成立します。

これに対し、傷害罪は『人の身体を傷害した者に科される罪』です。『傷害』とは『人の生理的機能の障害を生じさせること』を意味し、物理的な暴行行為によってケガをさせることだけでなく、ハラスメント等で心理的に追い詰めて精神疾患に罹患させることも含まれます。

暴行罪との関係では、『不法な有形力の行使』の結果、相手がケガをしなければ暴行罪、相手にケガをさせれば、たとえそのつもりがなくても傷害罪となるということです」

過去にはアメリカで収監「暴力癖は今に始まったことではない」

2月の事件の捜査中に次の事件を起こすというデヴィ夫人の“暴れん坊”ぶりに、芸能関係者はため息混じりでこう話す。

「デヴィ夫人の暴力癖は今に始まったことではありません。1992年にはアメリカで行われていたパーティーの会場で、フィリピンの第4代大統領の孫娘だったミニー・オスメニャさんの顔をシャンパングラスで殴りつけ、現地の警察に逮捕されました。その時は、禁錮60日、罰金750ドルの判決を受け、34日間収監されています。

さらに、2014年にはテレビ番組の収録中、デヴィ夫人を挑発した一般出演者の女性の顔を3回平手打ちにし、女性は警視庁に被害届を提出しました。結局、この時は女性が示談に応じ、被害届を取り下げたそうですが、業界内でも“キレるとすぐ手を出す人”として昔から恐れられているのです」

ちなみに、今回、デヴィ夫人は「在宅起訴」だが、通常の逮捕・勾留を経ての起訴とは違うのか。量刑が軽くなることはあるのか。前出の法律事務所関係者が解説する。

「在宅起訴だからといって、逮捕・勾留を経ての起訴の場合と扱いは変わりません。犯情の重さや刑の軽重も無関係です。

刑事訴訟法上、逮捕・勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることが要件となっており、デヴィ夫人の場合はそれらがないと判断されたにすぎません。

有罪と認定された場合、どのような刑罰を与えるかの判断にあたっては、被害者と示談が成立しているか、真摯な反省があるか、再犯のおそれがないか、といった諸事情を考慮することがあります。

その結果、罰金刑や執行猶予付きの拘禁刑となる可能性は否定できませんが、拘禁刑の実刑に処せられ、刑務所に収監される可能性も考えられます」

「犬猫には優しい」デヴィ夫人は芸能界に復帰できるか？

デヴィ夫人は、こうした暴行事件と同時期の昨年2月に、犬猫食禁止運動や動物保護活動を訴え、「12平和党（ワンニャン平和党）」を立ち上げ、夏の参議院選挙への候補者擁立と自身の出馬を目指していた。しかし、結党からわずか2か月後の4月25日に同党は電撃解散している。前出の芸能関係者が付け加える。

「デヴィ夫人は、動物愛護活動などもやっていて、犬猫には優しいのに、人間にはすぐ手を上げる悪癖があるんですよ（笑）。昨年の秋には、10月に暴行を受けたマネージャーは即退社していますが、その後年末にかけ、転職サイトでマネージャーを募集していたことも話題となりました。

以前からデヴィ夫人のマネージャーは激務で定着しないと言われていましたが、事件のことを考えると究極の“ブラック職場”と見られてしまっても仕方ありません」

翻って、今後、判決が出たとして、デヴィ夫人は、芸能界に復帰できるのか。さるテレビ局関係者はこう話す。

「存在感があって弁も立つので、数字（視聴率）は持っていたんです。『イッテＱ』などでは、体を張ってスカイダイビングに挑戦したりもしていましたが、それも高視聴率でした。

ただ、こちらが礼儀を尽くせば、よくしてくれますが、もし、不義理や失礼な振る舞いがあったとみると、スタッフであれ、タレントであれ烈火の如く怒り出すので、周囲は緊張感をもって接していたようです。

暴言や暴力沙汰も、かつては『デヴィ夫人らしいな』と笑い話で済まされていましたが、今のコンプラ重視の時代では、今後はテレビ出演は厳しいでしょうね」

インドネシアのスカルノ大統領夫人として“東洋の真珠”と言われ、その後、タレントとして、バラエティー番組を席巻してきたトリックスターも、“時代とのズレ”は修復不能なものになりつつあるようだ。

■中原慶一

某大手ニュースサイト編集者。事件、社会、芸能、街ネタなどが守備範囲。実話誌やビジネス誌を経て現職。マスコミ関係者に幅広いネットワークを持つ。