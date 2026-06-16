アルピナ創業家の新モデル第2弾アルピナB5の後継モデルとも言える『ボーフェンジーペン05 GT』が登場した。これは、アルピナを創業し、最近その名称使用権をBMWグループに売却したボーフェンジーペン家による新型車で、BMW M5ツーリングをベースとしている。【画像】4.4LツインターボV8搭載のエレガントなステーションワゴン【ボーフェンジーペン05 GTを詳しく見る】全8枚第1弾の『ザガート』に続いて登場した05 GTは、カーボン