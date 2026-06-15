ユニクロの人気アイテム、「UNIQLO：C（ユニクロ：シー）」の「サテンオーバーサイズショートブラウス／5分袖」が、6月15日から再販売されます。【画像】高見え…！5色展開の「サテンオーバーサイズショートブラウス」人気のサテンブラウスに「全色欲しい！」の声「サテンオーバーサイズショートブラウス／5分袖」は2990円（以下、税込み）。「70 LIGHT PURPLE」「01 OFF WHITE」「32 BEIGE」「39 DARK BROWN」「69 NAVY」の5