気温が上がり、Tシャツ1枚で過ごしたくなる季節。でも、40代になってから「Tシャツが似合わない」「体操着に見えてしまう」と感じることはありませんか？じつはファッションアドバイザーのESSEベストフレンズ101エディター・勅使河原祐子さん（40代）もそのひとりでしたが、選び方の視点を少し変えるだけで、その悩みは解決できると気づいたそうです。今回は、無印良品で見つけた理想の1着とともに、失敗しない選び方を紹介しま