「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、新アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」を2026年８月27日(木)に開業する。これまでも多くの感動や興奮体験をお届けしてきたハウステンボスは、他のアトラクションでは味わえない生き残りをかけた “極限状況でのスリル”を新たにお届けする。「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」は、世界190以上の国・地