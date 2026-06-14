生き残りをかけた衝撃のアトラクション / 印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーター【まとめ記事】
「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、新アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」を2026年８月27日(木)に開業する。これまでも多くの感動や興奮体験をお届けしてきたハウステンボスは、他のアトラクションでは味わえない生き残りをかけた “極限状況でのスリル”を新たにお届けする。「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」は、世界190以上の国・地域に配信、90以上の国・地域でTOP10入りした日本発 世界メガヒットドラマNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観を基にアトラクション化したものだ。
サンワサプライ株式会社は、わずか60〜90秒ほどの短いウォームアップ時間でスピーディーに作業を開始できる2本ローラーのラミネーター「LM-A32R1W（A3まで対応）」「LM-A42R1W（A4まで対応）」を6月下旬に発売する。本製品は、ポスターやPOP、教材などの印刷物をラミネート加工することで、傷や汚れを防いで長持ちさせることができる。一般的なラミネーターの予熱時間が約5分〜8分に対して、本製品は60〜90秒でウォームアップできる。準備完了が色でわかるLEDランプや、排出時の落下を防ぐフィルム受けを搭載。さらに、万が一のフィルム詰まりを解消するリリースレバーを備えており、オフィスや店舗の掲示物の作成をサポートする。
■周囲の音が聞こえて安心！充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、耳をふさがず周囲の音を聞きながら快適に通話できる、充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット「400-BTSH028」を発売した。耳をふさがずに使えるオープンイヤー型のBluetoothヘッドセットで、通話中でも周囲の声や呼びかけ、オフィス内の音に気づきやすく、安心して使用できる。イヤホンのような圧迫感や蒸れを感じにくいため、長時間のオンライン会議や電話対応にもおすすめだ。
■60〜90秒で高速ウォームアップ！印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーター
サンワサプライ株式会社は、わずか60〜90秒ほどの短いウォームアップ時間でスピーディーに作業を開始できる2本ローラーのラミネーター「LM-A32R1W（A3まで対応）」「LM-A42R1W（A4まで対応）」を6月下旬に発売する。本製品は、ポスターやPOP、教材などの印刷物をラミネート加工することで、傷や汚れを防いで長持ちさせることができる。一般的なラミネーターの予熱時間が約5分〜8分に対して、本製品は60〜90秒でウォームアップできる。準備完了が色でわかるLEDランプや、排出時の落下を防ぐフィルム受けを搭載。さらに、万が一のフィルム詰まりを解消するリリースレバーを備えており、オフィスや店舗の掲示物の作成をサポートする。
■生き残りをかけた衝撃のアトラクション！「今際の国のアリス 〜イマーシブデスゲーム〜 」
「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、新アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」を2026年８月27日(木)に開業する。これまでも多くの感動や興奮体験をお届けしてきたハウステンボスは、他のアトラクションでは味わえない生き残りをかけた “極限状況でのスリル”を新たにお届けする。「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」は、世界190以上の国・地域に配信、90以上の国・地域でTOP10入りした日本発 世界メガヒットドラマNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観を基にアトラクション化したものだ。
■20台限定販売！6月限定“食べる誕生石”アイスタルト
「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社より、6月の誕生石をアイスタルトで表現した【誕生石のタルト〜6月パール＆アレキサンドライト〜】が、好評につき再販決定した。本商品は、職人がひとつひとつ手作業で切り出した寒天菓子を宝石のようにあしらった、6月限定の“食べる誕生石スイーツ”。ハラペコラボ公式オンラインストアにて、2026年6月12日（金）正午より、20台限定で再販売を開始する。
■見城徹氏×藤田晋氏特別対談！IVS2026、「Japan is Back」を掲げる注目セッションの第一弾
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催する。このたび、IVS（みやこめっせ、ロームシアター京都）で行う注目セッションの第一弾を発表する。なお、IVS COREの注目セッションは別途発表する。
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■周囲の音が聞こえて安心！充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、耳をふさがず周囲の音を聞きながら快適に通話できる、充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット「400-BTSH028」を発売した。耳をふさがずに使えるオープンイヤー型のBluetoothヘッドセットで、通話中でも周囲の声や呼びかけ、オフィス内の音に気づきやすく、安心して使用できる。イヤホンのような圧迫感や蒸れを感じにくいため、長時間のオンライン会議や電話対応にもおすすめだ。
■60〜90秒で高速ウォームアップ！印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーター
サンワサプライ株式会社は、わずか60〜90秒ほどの短いウォームアップ時間でスピーディーに作業を開始できる2本ローラーのラミネーター「LM-A32R1W（A3まで対応）」「LM-A42R1W（A4まで対応）」を6月下旬に発売する。本製品は、ポスターやPOP、教材などの印刷物をラミネート加工することで、傷や汚れを防いで長持ちさせることができる。一般的なラミネーターの予熱時間が約5分〜8分に対して、本製品は60〜90秒でウォームアップできる。準備完了が色でわかるLEDランプや、排出時の落下を防ぐフィルム受けを搭載。さらに、万が一のフィルム詰まりを解消するリリースレバーを備えており、オフィスや店舗の掲示物の作成をサポートする。
■生き残りをかけた衝撃のアトラクション！「今際の国のアリス 〜イマーシブデスゲーム〜 」
「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、新アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」を2026年８月27日(木)に開業する。これまでも多くの感動や興奮体験をお届けしてきたハウステンボスは、他のアトラクションでは味わえない生き残りをかけた “極限状況でのスリル”を新たにお届けする。「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」は、世界190以上の国・地域に配信、90以上の国・地域でTOP10入りした日本発 世界メガヒットドラマNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観を基にアトラクション化したものだ。
■20台限定販売！6月限定“食べる誕生石”アイスタルト
「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社より、6月の誕生石をアイスタルトで表現した【誕生石のタルト〜6月パール＆アレキサンドライト〜】が、好評につき再販決定した。本商品は、職人がひとつひとつ手作業で切り出した寒天菓子を宝石のようにあしらった、6月限定の“食べる誕生石スイーツ”。ハラペコラボ公式オンラインストアにて、2026年6月12日（金）正午より、20台限定で再販売を開始する。
■見城徹氏×藤田晋氏特別対談！IVS2026、「Japan is Back」を掲げる注目セッションの第一弾
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催する。このたび、IVS（みやこめっせ、ロームシアター京都）で行う注目セッションの第一弾を発表する。なお、IVS COREの注目セッションは別途発表する。
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