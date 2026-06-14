グループBの初戦でスイスとカタールが対戦北中米ワールドカップ（W杯）は大会3日目を迎え、現地時間6月13日にグループB第1節でスイス代表がカタール代表と対戦。スイス代表が着用した2ndユニが「メロンみたい」「ナイジェリアとかに見える」など注目を集めている。試合は前半14分、ゴール前で決定機を迎えたMFレモ・フロイラーが相手GKに倒されてスイスがPKを獲得。これをFWブレール・エンボロが冷静シュートでゴール左に決め