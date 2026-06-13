2024年に熊本市の県道で、女性が飲酒運転の車にはねられ、死亡した事故からまもなく2年です。13日未明、現場付近で警察による飲酒検問が行われました。 2024年6月15日、熊本市中央区細工町の県道で、熊本市職員の横田千尋（よこた・ちひろ）さん（当時27）が飲酒運転の車にはねられ死亡しました。 事故から2年が経つのを前に警察が13日未明、現場付近で飲酒検問を行いました。 警察によりますと、去年県内で起きた飲酒運転によ