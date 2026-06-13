田原俊彦さんがセレモニアルピッチに登場■楽天 8ー2 巨人（11日・楽天モバイル最強パーク）歌手の田原俊彦さんが11日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天-巨人の交流戦でセレモニアルピッチを務めた。豪快なワインドアップからノーバウンド投球を披露。65歳とは思えない躍動感に、ファンから「大スターは違うわ」「ナニコレ最高」と称賛が続いている。田原さんは、TOSHIと綴られた背番号「104」の楽天ユニホームに白のパ