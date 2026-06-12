12日打ち上げられたH3ロケット6号機に静岡大学で開発された小型衛星が搭載されていて、浜松市でも打ち上げを見守りました。浜松科学館の大型のスクリーンにH3ロケット打ち上げのライブ映像が映し出され、訪れた15人が見守りました。H3ロケット6号機は、6基の小型衛星を載せて打ち上げられ、16分後には搭載された小型衛星の1つ、静岡大学で開発されたSTARSー✕が無事放出されました。この小型衛星は、高さおよそ5