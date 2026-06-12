三川町に工場がある自動車部品製造会社が、独自に開発したクマの箱わなを11日、町に寄贈しました。三川町に寄贈されたのは、幅70センチ、高さ80センチ、長さ2メートルの鉄製の箱わな1基です。町内に工場がある神奈川県の自動車部品製造会社「ヨロズ」が地域貢献の一環として独自に開発しました。贈呈式では、三川町の阿部誠町長が箱わなの性能を確認しました。阿部誠 三川町長「箱わながあることで町民の安心にもつながるの