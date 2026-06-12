電話やSNSなどを利用して現金などをだまし取る特殊詐欺について、山形県内のことしの被害額が、過去最悪となった去年を上回るペースとなっていることが分かりました。警察によりますと、去年（2025年）1年間の特殊詐欺は175件発生し、被害額はおよそ10億8000万円となり、おととし（2024年）から2年連続で過去最悪を更新しました。このうち、オレオレ詐欺や預貯金詐欺などの被害がおよそ5億3000万円、SNS型投資やロマンス詐欺