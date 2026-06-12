2026年3月に刑期を終え、刑務所から出所していた元KAT-TUNの田中聖（こうき）の近影が、新たに明かされた。「2023年12月に覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、懲役2年8月の実刑判決が確定した田中さんは、刑期を終え、出所後にTikTokアカウントを開設しました。ラップ動画を公開するなど、少しずつ活動を始めています。また、3月11日には歌手で弟の田中彪（ひょうが）さんの公式YouTubeチャンネルに、5月末には田中さんと