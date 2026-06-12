敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発…7回交代後に球団発表【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場。2打数2安打2四球で、7回に第5打席が回ってきたタイミングで代打を送られて交代した。相手先発ケラーと対戦した第1打席では四球。そして3回1死走者なしで迎えた第2打席では、フルカウントから投じ