【ＭＧ 1/100 ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）】 10月発売予定 価格:5,610円 【ＭＧ 1/100 ギラ・ドーガ（ユニコーンＶｅｒ．）】 11月発売予定 価格:5,940円 BANDAI SPIRITSはガンプラ「ＭＧ 1/100 ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）」を10月、「ＭＧ 1/100 ギラ・ドーガ（ユニ