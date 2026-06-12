【ＭＧ 1/100 ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）】 10月発売予定 価格:5,610円 【ＭＧ 1/100 ギラ・ドーガ（ユニコーンＶｅｒ．）】 11月発売予定 価格:5,940円

BANDAI SPIRITSはガンプラ「ＭＧ 1/100 ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）」を10月、「ＭＧ 1/100 ギラ・ドーガ（ユニコーンＶｅｒ．）」を11月にそれぞれ再販する。価格は以下の通り。

ＭＧ 1/100 ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）」

10月発売予定

価格:5,610円

「ＭＧ ザク･キャノン」を、『機動戦士ガンダムＵＣ』劇中に登場するカラーで商品化。劇中登場イメージを成形色で徹底再現。フレキシブルな可動が特徴のVer.2.0を素体に、モノアイの可動やコクピットハッチ・内部のスライド、ビッグ・ガンの着脱など、細部ギミック搭載。

・商品ページ

「ＭＧ 1/100 ギラ・ドーガ（ユニコーンＶｅｒ．）」

11月発売予定

価格:5,940円

『機動戦士ガンダムＵＣ』より、ギラ・ドーガを、マスターグレードシリーズで商品化。劇中登場時のカラーイメージの成形色を採用し、特徴的な「袖」部を成形パーツで再現。さらに、袖付きＭＳの装飾やオリジナルマーキングを収録した、水転写デカールが付属。

・商品ページ

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