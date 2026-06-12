データ分析で見えてきた課題は…埼玉県野球協議会・奥村剛代表理事に聞くプロ・アマ、硬式・軟式、女子も含めた埼玉県の団体、関係者が一致団結し、画期的な野球振興活動が進んでいる。プロ野球の埼玉西武ライオンズ、県内に拠点を置く各大学野球部、県高野連、中学軟式野球部を管轄する埼玉県中体連（中学校体育連盟）軟式野球専門部、小・中学生硬式野球各団体、全日本女子野球連盟埼玉県支部などにより、2022年に設立された「