タレントのマツコ・デラックスの冠番組のひとつとして知られる『マツコの知らない世界』（TBS系）が、Xアカウントでこれまでにない “異例の呼びかけ” をおこない、波紋を呼んでいる。「6月9日、番組のXアカウントが《本日放送した「地下街メシの世界」でご紹介したお店の中には、お一人で切り盛りされているお店も多くございます》《放送直後は混雑が予想されますので、ご来店の際はお時間に余裕をもってお越しください》と記