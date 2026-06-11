中傷動画疑惑で追い込まれている高市早苗首相。その“援護射撃”に落語家・立川志らくが乗り出したようだが、過去に自身が受けた“文春砲”が背景にあるようで――。「6月10日放送の『旬感LIVE とれたてっ!』（フジテレビ系）で、志らくさんは高市首相に『いちばんいいのは、本当に文春を訴えちゃえばいいだけのことなんですよ、本当は。とりあえず訴えちゃえよ』と、疑惑を報じる『文春』との“徹底抗戦”を勧めました。さら