6月10日、女優でモデルの佐々木希がInstagramを更新。6月9日に発売されたデビュー20周年記念の日めくりカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』のオフショットを公開した。そのなかの、ベッドで撮影された動画に、ファンから大きな反響が寄せられている。佐々木は《信頼、安心出来るスタッフの方々のお陰で、リラックスして撮影する事が出来ました》とコメント。投稿には複数の写真と動画が添えられてお