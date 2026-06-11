6月10日、女優でモデルの佐々木希がInstagramを更新。6月9日に発売されたデビュー20周年記念の日めくりカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』のオフショットを公開した。そのなかの、ベッドで撮影された動画に、ファンから大きな反響が寄せられている。

佐々木は《信頼、安心出来るスタッフの方々のお陰で、リラックスして撮影する事が出来ました》とコメント。投稿には複数の写真と動画が添えられており、撮影の舞台裏を垣間見ることができる内容となっていた。

なかでも注目を集めたのは、ベッドの上で撮影された動画だ。

「佐々木さんは布団のなかでうつぶせになり、顔だけをのぞかせるような姿勢でカメラを見つめていました。音声は収録されていないものの、柔らかな笑顔を向けた直後に、カメラマンがふっと後退する場面もあり、和やかな撮影現場の雰囲気が伝わってくる映像となっていました。あまりのかわいさにうろたえたようにも見えました。カメラに向ける優しい視線や無邪気な笑顔からは、撮影スタッフとの信頼関係もうかがえます。作り込まれた演出ではなく、リラックスした空気感がそのまま伝わってきたことが反響につながったのでしょう」（芸能ジャーナリスト）

今回の投稿ではほかにも、美脚が際立つドレス姿やカジュアルな私服風コーディネートが公開された。

「モデル出身の佐々木さんらしく、まったく異なるテイストの衣装を自然に着こなしていました。華やかなドレスから親しみやすいスタイルまで、違和感なく表現できるのは、長年、第一線で活躍してきた経験があるからこそです。どのカットも表情に余裕があり、年齢やライフステージの変化を重ねても変わらない魅力を感じさせました」（同前）

コメント欄には、

《か、か、かわいいいいい、なりたい顔ナンバーワンです》

《希さんの目を見て撮影されてたカメラマンさんは心臓大丈夫でしたか!?》

《動画の破壊力…》

といった声が寄せられている。

「佐々木さんは2006年、女性ファッション誌『PINKY』の専属モデルとして活動を開始しました。2017年にはお笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建さんと結婚し、2018年に第1子、2023年に第2子を出産し、現在は2児の母として家庭と仕事を両立しています。女優業も順調で、7月スタートのドラマ『告白-25年目の秘密-』（日本テレビ系）への出演も発表されています」（前出・芸能ジャーナリスト）

20周年を迎えたいまも、その存在感は変わらないようだ。