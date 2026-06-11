11日未明、長野県立科町の宿泊施設で、充電中のモバイルバッテリーが破裂し、都内の女子高校生2人が軽いやけどをしました。11日午前2時半ごろ、北佐久郡立科町の宿泊施設で、「モバイルバッテリーから出火し、けが人がいる」と従業員から消防に通報がありました。警察によりますと、客室内で充電中のモバイルバッテリーが破裂し、就寝中だった都内の15歳の女子高校生2人が、腕や肘などに軽いやけどをしたという