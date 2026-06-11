JALグループの航空貨物ハンドリングを担うJALカーゴハンドリング（JCH）は、フォークリフト「登録教習機関」として認可を取得した。6月15日から自社のトレーニングセンターで「フォークリフト運転技能講習」の提供を開始する。航空業界で登録教習機関として認可を受け、外部向けに講習からフォークリフト運転技能講習修了証の取得まで提供するのは国内初となる。成田空港では2029年を目途とした機能拡張に伴い、貨物取扱量が現在の