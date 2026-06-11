日本航空（JAL）は、名古屋/中部〜帯広・釧路線の季節運航便を今年も運航する。名古屋/中部〜帯広線は月・水・金・日曜の週4往復、名古屋/中部〜釧路線は火・木・土曜の週3往復を運航する。機材はクラスJ20席と普通席145席の計165席を配置したボーイング737-800型機を使用する。これらの2路線は、2014年8月から季節運航を開始し、今年で13年目となる。■ダイヤJAL3303名古屋/中部（12：35）〜帯広（14：20）／月・水・金・日（8