マンチェスター・ユナイテッドは10日、イングランド代表FWジェイドン・サンチョが契約満了に伴い退団することを発表した。現在26歳のサンチョはマンチェスター・シティの下部組織出身で、2017−18シーズンにプロデビューを飾った。2021年夏には推定8500万ユーロ（約158億円）の移籍金でマンチェスター・ユナイテッドへ活躍の場を移し、加入後2シーズンは主力として活躍。しかし、2023−24シーズン途中に当時のエリック・テン・