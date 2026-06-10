日銀は10日、植田総裁が肝嚢胞感染症の治療のため、入院したと発表した。入院期間は2週間程度の見込み。入院中はリモートワーク環境を通じて公務を行うとしている。6月15日、16日の金融政策決定会合は欠席する見込み。その間、職務は氷見野副総裁が代理し、総裁記者会見は内田副総裁が代理して実施するとしている。