【建光ドラム工房・モデル名:流儀】（岐阜県可児市メグム23歳）まず最初にこのスネアに使われている木材は色んな材木屋さんを回って1年ほどかけて『コレだっ！』と決めた材を使って製作しています。樹種としては山桜になりまして、中音域をピークに高音域がとても綺麗に鳴るスネアになっています。どうせ使うなら個性的で奇抜なスネア、ただでさえギターやボーカルとは違い目立たないドラムという事で、はっちゃけてやろうと思