6月8日、脳を活性化するバラエティー番組『クイズ！脳ベルSHOW』（BSフジ）が放送された。同番組に約4年5か月ぶりに出演した女優・池上季実子の近影が話題となっている。「番組冒頭、MCのますだおかだ・岡田圭右さんから久々の出演を紹介された池上さんは、『そんな久しぶりですか』と笑顔で応じていました。さらに『最近どうですか？趣味であったりいろいろと』と聞かれると、『あんまり最近やってないですね。ちょっと治療中で