6月8日、脳を活性化するバラエティー番組『クイズ！脳ベルSHOW』（BSフジ）が放送された。同番組に約4年5か月ぶりに出演した女優・池上季実子の近影が話題となっている。

「番組冒頭、MCのますだおかだ・岡田圭右さんから久々の出演を紹介された池上さんは、『そんな久しぶりですか』と笑顔で応じていました。さらに『最近どうですか？趣味であったりいろいろと』とか聞かれると、『あんまり最近やってないですね。ちょっと治療中です。好きなゴルフをやれるように』と近況を語っていました。“治療中“という言葉は少し気になりましたが、元気そうでしたね」（放送作家）

一方で視聴者の目を引いたのは池上の口元だった。元気そうな様子でトークを繰り広げていたものの、笑顔を見せた際には上の前歯部分に隙間が見えたことから、視聴者の間では驚きの声が広がっている。

Xでは、

《歯どしたん？》

《別人かと思った》

といった声が上がっている。

「池上さんといえば、1974年放送のドラマ『愛と誠』（東京12チャンネル、現・テレビ東京系）でヒロインを務め、一躍人気女優となった存在です。その後も数々のドラマや映画に出演し、昭和を代表する正統派美人女優として長年親しまれてきていました。それだけに、久々のテレビ出演で見せた変化に注目が集まったようです。また、ヘアスタイルもボリューム感のあるグレーヘアで昭和の大女優を思わせる華やかなブロースタイルだったので、インパクトがより強かったですね」（同前）

池上は2026年4月、自身と女優・演出家の本多真弓による演劇ユニット・季真〆組の旗揚げ公演『好きなだけじゃダメですか？』が、開幕直前に制作上の都合を理由として一部の休演を発表したことでも話題となった。16日以降は一部演出を変更した形で上演されたものの、休演に至った詳細な経緯は公表されていない。

「また、池上さんは2022年に新型コロナウイルスに感染し、血中酸素濃度が76まで低下。一時はICUに入るほど重症化した経験を2024年6月に『テレ朝POST』のインタビューで明かしています。今回の番組内で語った”治療中”という言葉の詳細は明らかになっていませんが、コロナ感染の経緯があるため、何があったのか心配になる人も多かったでしょう。そのため、より視聴者の関心を集めたのかもしれません」（同前）

芸能界で50年以上にわたり活躍を続けてきた池上。2019年には個人事務所『オフィス アップス』を立ち上げ、舞台などを中心に活動している。次にテレビでその姿を見かけた際も、思わず口元に注目してしまう人は少なくなさそうだ。