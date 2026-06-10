YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「遂にディズニー・アドベンチャー乗船!! | 初めてのディズニー・クルーズ・ライン Day 2 Vol.1」と題した動画を公開しました。動画では、シンガポールから「ディズニー・アドベンチャー」へ初乗船するまでの道のりと、公式シャトルバスの便利な活用法などを紹介しています。 動画は、宿泊先のホテルを出発し、チャンギ国際空港へ向かうと