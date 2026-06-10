6月9日、モデルでタレントの水原希子が自身のInstagramを更新した。タイ語で “ありがとう” と添え、現地で撮影したとみられる写真を16枚投稿。そのなかでも、1枚めに公開された個性的なファッションが大きな注目を集めている。水原が着用していたのは、胸元が大きく開いた “ように見える” トップス。さらに、まるで濡れた服が肌に張りついているかのような過激なデザインが施されており、ランジェリー風のプリントと相まっ