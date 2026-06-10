6月9日、モデルでタレントの水原希子が自身のInstagramを更新した。タイ語で “ありがとう” と添え、現地で撮影したとみられる写真を16枚投稿。そのなかでも、1枚めに公開された個性的なファッションが大きな注目を集めている。

水原が着用していたのは、胸元が大きく開いた “ように見える” トップス。さらに、まるで濡れた服が肌に張りついているかのような過激なデザインが施されており、ランジェリー風のプリントと相まって強烈なインパクトを放っていた。



「遠目で見ると、実際に濡れたシャツを着ているようにも見え、胸元の大胆な表現もあって思わず二度見してしまうインパクトがあります。

水原さんは以前から個性的なファッションを数多く着こなしてきました。今回も奇抜なデザインに負けることなく、自身の世界観として成立させている印象です。

コメント欄にはタイ語による歓迎のメッセージも多く寄せられており、現地での人気の高さもうかがえます」（芸能ジャーナリスト）

水原が着用していたトップスは、タイ発のブランド『I Wanna Bangkok』の『Wet Woman Shirt』。ブランドの公式サイトでは165ドルで販売されており、日本円では2万5000円前後となる。前面だけでなく背面も濡れたシャツと下着が透けて見えるようなデザインとなっており、現在は予約販売の形で購入可能だという。

水原は日本国内だけでなく海外でも活動の幅を広げてきたと、前出・芸能ジャーナリストが語る。

「2014年にはタイのファッションブランド『Sretsis』が日本で開催した2014-2015年秋冬コレクションにもモデルとして出演しており、タイのファッションシーンとの縁も深いようですね。

2026年3月には、パリで開催されたサンローランの2026-27年秋冬コレクションに来場。光沢感のあるネイビーのロングコート風ドレスを着こなし、現地メディアからも注目を集めていました。

海外ファッション界でも存在感を発揮しており、タイのブランドからハイブランドまで幅広いファッションを自身のスタイルとして落とし込める点も大きな魅力ですね」

2月には三池崇史監督の新作ホラー映画への出演が発表されるなど、モデルだけでなく女優としても活躍の幅を広げている水原。今後の活動にも注目が集まりそうだ。