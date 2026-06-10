高市早苗首相陣営をめぐる中傷動画疑惑が持ち上がっているなか、ある芸能人の過激なSNSへの投稿が、波紋を広げている。「俳優の金剛地武志さんです。6月7日のXで、高市首相を呼び捨てにしたうえで《明日の朝、高市が失脚してますように》と投稿しました。その際、共同通信による中傷動画疑惑に関する記事が引用されていました」（全国紙記者）共同通信は同日、IT会社代表の松井健氏の証言を報道。松井氏は2025年の自民党総裁選