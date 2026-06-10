フジミ模型 9月発売「艦船モデル」新製品 公開 「1/700 FH52 日本海軍重巡洋艦 三隈(昭和17年)」 フジミ模型は、9月に発売する予定の「艦船モデル」新製品情報を公開した。 9月に発売される新商品には「1/700 FH52 日本海軍重巡洋艦 三隈(昭和17年)」や「ちび丸艦隊」シリーズより「戦艦 伊勢/日向」・「航空戦艦 伊勢/日向」、「1/700 FH24EX-3 日本海軍航空母艦 蒼龍 フルハルモデル 特別仕様(エ