フジミ模型、「日本海軍重巡洋艦 三隈(昭和17年)」など9月発売「艦船モデル」新製品を公開「蒼龍」フルハルモデルや「ちび丸艦隊 伊勢/日向」などもラインナップ
「1/700 FH52 日本海軍重巡洋艦 三隈(昭和17年)」
フジミ模型は、9月に発売する予定の「艦船モデル」新製品情報を公開した。
9月に発売される新商品には「1/700 FH52 日本海軍重巡洋艦 三隈(昭和17年)」や「ちび丸艦隊」シリーズより「戦艦 伊勢/日向」・「航空戦艦 伊勢/日向」、「1/700 FH24EX-3 日本海軍航空母艦 蒼龍 フルハルモデル 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)」などがラインナップしている。
1/700 FH52 日本海軍重巡洋艦 三隈(昭和17年)
発送予定日：9月28日
価格：5,390円
コードNO.4968728452494
主砲換装/重巡洋艦となった昭和16～17年時の「三隈」を、追加専用金型によりフルハルタイプモデルで製品化。
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ちび丸40 ちび丸艦隊 戦艦 伊勢/日向
発送予定日：9月8日
価格：2,860円
コードNO.4968728423401
ちび丸艦隊シリーズの伊勢型戦艦「伊勢/日向」の選択式キットが復刻登場。
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ちび丸43 ちび丸艦隊 航空戦艦 伊勢/日向
発送予定日：9月9日
価格：3,190円
コードNO.4968728423418
ちび丸艦隊シリーズの伊勢型航空戦艦「伊勢/日向」の選択式キットが復刻登場。
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1/700 FH24EX-3 日本海軍航空母艦 蒼龍 フルハルモデル 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)
発送予定日：9月16日
価格：8,250円
コードNO.4968728452500
帝国海軍シリーズ「航空母艦 蒼龍」にエッチングパーツと木甲板シールが付属した特別仕様版。
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1/700 FH25EX-3 日本海軍航空母艦 飛龍 フルハルモデル 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)
発送予定日：9月16日
価格：8,250円
コードNO.4968728452517
帝国海軍シリーズ「日本海軍航空母艦 飛龍」にエッチングパーツと木甲板シールが付属した特別仕様版。
□「1/700 FH25EX-3 日本海軍航空母艦 飛龍 フルハルモデル 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)」のページ
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