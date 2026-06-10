フェラーリ328GTSをベースに、ドイツの「ミハラク・デザイン」が1993年に製作したワンオフ・コンセプト、「コンチーゾ」がオークションに出品されている。世界にたった1台しか存在しないこの車が、8年ぶりにオークションの舞台に姿を現した。【画像】一度見たら忘れられない！ファニーフェイスとスパルタンさが共存するレアなワンオフ・フェラーリ（写真15点）コンチーゾを理解するには、まず生みの親であるミハラク・デザインを知