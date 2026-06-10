YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【永久保存版】レンジとお湯で誰でも失敗しない「プルプル抹茶わらび餅」の極意」と題した動画を公開しました。鍋や型を使わず、タッパーと電子レンジだけで本格的なわらび餅を作る方法を紹介しています。 材料には片栗粉、砂糖、そして100円ショップ・ダイソーの個包装の抹茶を使用。タッパーに材料を入れ、水大さじ1を加えて粉っぽさがなくな