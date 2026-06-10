タイガーエア・台湾は、日本路線を対象とした「2日間限定セール」を、6月10日午前11時から11日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は、以下の通り。諸税が別途必要となる。子供運賃の設定はなく、2歳未満の座席を使用しない幼児の片道運賃は2,300円となる。搭乗期間は10月25日から2027年3月27日まで。一部路線はチャーター便での運航となる。・台北/桃園発着石垣（8,300円）、高知・米子・大分（9,400円）、福島（10,900円）、秋