YouTubeチャンネル「アラフォー無職が海外移住した話」が、「【速報】台湾LCCが日本へ続々就航。 タイガーエア台湾が日本路線拡大【円安でも台湾旅行が止まらない】」と題した動画を公開した。動画では、海外時事クリエイターの「僕」が、タイガーエア台湾の日本路線拡大と、円安下でも衰えない台湾人の日本旅行需要について解説し、「夏休みの旅行は台湾行こう