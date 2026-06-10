新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『第47回ABCお笑いグランプリ2026』準決勝の模様を６月16日（火）12時より独占生放送することを決定。また、本放送のチケットを６月８日（月）より発売している。 『ABCお笑いグランプリ』は、朝日放送テレビが毎年放送する若手芸人の登龍門的コンテスト。1980年に誕生した『ABC漫才・落語新人コンクール』を原点に、1989年からは『ABCお笑い新人グランプリ』、2012年